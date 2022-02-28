زيلينسكى يوقع طلبا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشر البرلمان الأوكرانى صورا وثقت لحظة توقيع زيلينسكى طلب الانضمام، حيث ظهر فى إحدى الصور وخلفه أكياس من الرمل يختبئ وراءها جنوده.

فى وقت سابق، قال زيلينسكى إن أوكرانيا لها الحق فى أن تصبح عضوا فى الاتحاد الأوروبى، وتوجه مرة أخرى بطلب قبول أوكرانيا بشكل عاجل فى التكتل.

وقال: "نناشد الاتحاد الأوروبى قبول انضمام أوكرانيا العاجل بموجب إجراء خاص جديد".

وفى وقت سابق، قال زيلينسكى إن اللحظة الحاسمة قد حلّت "لوقف سنوات من المناقشات" واتخاذ قرار بعضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى.