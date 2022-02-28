بايدن: روسيا ستواصل تكبد تكلفة باهظة إذا استمرت فى عمليتها العسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، فى وقت سابق اليوم الإثنين، إن إدارة بايدن تريد "خفض حدة الخطاب التصعيدى" بعد أن أمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع فى بلاده- التى تشمل أسلحة نووية- فى حالة تأهب قصوى، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".

وقالت السكرتير الصحفى للبيت الأبيض جين باساكى لشبكة «MSNBC» : لقد رأينا هذا النمط من الرئيس بوتين على مدار الأشهر العديدة الماضية وحتى قبل ذلك، حيث يصنع التهديد من أجل تبرير عمل عدوانى أكبر.

وأضافت: "الجميع يعرف أن هذه ليست حربًا يمكن كسبها".

وقالت بساكى إن الولايات المتحدة لديها "استعداداتها الخاصة" و"قدرتها الخاصة وقدرتها على الدفاع عن الولايات المتحدة"، لكنها لم تغير مستويات التأهب.

وأوضحت: "لم نغير تنبيهاتنا الخاصة، ولم نغير تقييمنا فى تلك الجبهة، لكننا نحتاج أيضًا إلى أن نكون واضحين للغاية بشأن استخدامه للتهديدات". "ما نريد القيام به الآن هو تقليل الخطاب وإلغاء التصعيد."

وتابعت "كما تضاعف الإدارة من قرارها بعدم استخدام القوات الأمريكية لإنشاء منطقة حظر طيران فى أوكرانيا، واصفة ذلك بأنه "ليس فكرة جيدة" و"ليس شيئًا يريد الرئيس أن يفعله".