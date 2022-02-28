عاجل.. البنتاجون: أرسلنا قوات إضافية لأوروبا استعدادا لأى طارئ

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح كيربى، فى مؤتمر صحفى "نعتقد أن الروس تأخروا بضعة أيام عن الوقت الذى حددوه للسيطرة على كييف". وأضاف كيربى "الولايات المتحدة لا تناقش فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا"، مشيرا كذلك إلى أنه لا توجد آلية لفك النزاع فى أوكرانيا حاليا. وأكد المتحدث باسم البنتاجون، أن الأوكرانيين يدافعون بقوة عن عاصمتهم.

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