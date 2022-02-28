مندوب روسيا بمجلس الأمن: الدبلوماسية الحل الأرجح للأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "نيبينزيا"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة الأوكرانية، مساء الإثنين، أن واشنطن اتخذت خطوة عدائية جديدة ضد بعثتنا فى الأمم المتحدة وأبلغتنا بطرد 12 عضوا من البعثة، موضحًا أن مبررات واشنطن بشأن إبعاد دبلوماسيينا غير مقنعة.

بدورها، ردت نائب المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن، على تصريحات المندوب الروسى، قائلة: "لن نناقش هنا إبعاد 12 دبلوماسيا روسيا".