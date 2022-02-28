البلبيسي : التوقف عن الإعلان اليومي للإصابات خلال أسبوعين

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المدينة نيوز :- قال مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن قرار الإعلان الأسبوعي عن التقرير الوبائي قال البليسي، إنه سيكون بعد انتهاء الموجة الحالية متوقعا أن تكون بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وأوضح البلبيسي، في حديث لقناة المملكة، مساء الإثنين، أنه وبعد انخفاض الإصابات لن يكون هناك داع لنشر الإصابات اليومية، حيث إنها لا تؤثر على الحالة الوبائية بقدر المنحنى الوبائي الأسبوعي وآلية تغيره.
وأكد البلبيسي أن النشرة اليومية سيتم إرسالها للجهات المعنية بذلك ومن ضمنها منظمة الصحة العالمية.
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