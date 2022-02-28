الصحة : نفكر بإلغاء إلزامية الكمامة مستقبلا

دوت الخليج :- قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة مسؤول ملف الدكتور عادل البلبيسي إن هناك توجها مستقبليا للذهاب نحو إجراءات تخفيفية متعلقة بإلغاء إجبارية ارتداء الكمامة إذا ما زادت نسب التطعيم.

وأوضح في حديث لقناة المملكة، مساء الإثنين، حول قرار إلغاء التسجيل على المنصة المخصصة للسفر أنه يأتي بعد الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة.

وتابع البلبيسي، أن من ضمن الإجراءات إلغاء الفحص عن القدوم وفي المعابر الأردنية، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك داع للتسجيل على المنصة.

وبين البلبيسي إن هدف الإجراءات هو العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش مع الفيروس “كون الوباء يمكن أن ينتهي لكن الفيروس موجود وقد يشكل خطراً”، وفق قوله.

“الوضع الوبائي بدأ يستقر، حيث شهدنا قمة الموجة في الأسبوع السادس عندما سجلنا 136 ألف حالة، فيما تلا ذلك انخفاض واضح في تسجيل الحالات” وفق قول مسؤول ملف كورونا، مبيناً “أننا وصلنا اليوم إلى الأسبوع التاسع”.

قال البلبيسي، إن نسب الإصابات في الفئة العمرية 10-17 عاما كانت قبل بداية تدريس التوجيهي 8%، وارتفعت بعد بدئه إلى 14%، ثم بعد بدء الدوام المدرسي لجميع الصفوف إلى 25%.

وبين في حديث لقناة المملكة، أن نسبة الإصابة اليوم الإثنين في الفقئة العمرية 10-17 سنة 25%، بينما كانت نسبة الإصابة في الفئة العمرية 6-9 سنوات 8%، وهذا يدلل على ارتفاع في الإصابات بعد العودة إلى المدارس.

ورجح البلبيسي خلال أسبوع إلى عشرة أيام أن تعود الإصابات في المدارس للانخفاض والعودة إلى الوض الطبيعي.