عاجل.. تركيا تحظر عبور القطع العسكرية من مضيق البوسفور والدردنيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة التركية أنها أخطرت روسيا رسميا بأنها قررت منع عبور السفن الحربية الروسية مضيقى البوسفور والدردنيل، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





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