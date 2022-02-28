المالية الكندية: حظر تعامل جميع مؤسساتنا المالية مع البنك المركزى الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندية ووزيرة المالية كريستيا فريلاند، حظر تعامل جميع البنوك والمؤسسات المالية الكندية مع البنك المركزى الروسى اعتبارًا من اليوم الإثنين.





وأوضحت فريلاند -وفقًا لبيان وزارة المالية الكندية- أن البلاد تحركت لإيقاف أية معاملات مع المؤسسة المالية الرئيسية فى الاتحاد الروسى؛ ردًا على استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأضافت: "تعتبر معاقبة البنك المركزى الروسى خطوة غير مسبوقة، حيث إنها المرة الأولى التى يتم فيها معاقبة بنك مركزى لبلد من دول مجموعة العشرين بهذه الطريقة"، وتهدف هذه الخطوة -من تجميد الأصول ووقف التعامل مع صناديق الثروة السيادية الروسية- لمنع روسيا من الاستفادة من أية احتياطيات عملات دولية لزيادة تمويل عملياتها فى أوكرانيا.

يأتى ذلك بعد سلسلة من العقوبات المالية والتدابير المستجيبة الأخرى من كندا والدول الحليفة الأخرى فى الأيام الأخيرة، بما فى ذلك قرار منع العديد من البنوك الروسية من نظام سويفت للرسائل والتحويلات المالية.