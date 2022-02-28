دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 21 وفاة و8234 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13835 وفاة و1631708 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم، 20.76 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 82095 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 98 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 142 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 713 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 7064 حالة شفاء؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1535778 حالة. كما أشار إلى إجراء 39667 فحصاً؛ ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16285726 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4684728 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4372388 شخصا.