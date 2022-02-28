نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة البطالة لجميع شباب الجزائر تعرف علي اهم الشروط ولينك التسجيل 2022 في المقال التالي
وعن أهم الأخبار داخل دولة الجزائر وما أن زادت عمليات البحث على كافة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي والتي يبحثون عنها عدد كثير جدا داخل دولة الجزائر والذين يرغبون جميعا في أن يوفقوا في الحصول على فرصة عمل خاصة في تلك الأوقات العصيبة التي ضربت غالبية الشباب من البطلة في دولة الجزائر، ومن هنا لم تقف ساكنا الحكومة الجزائرية بل أن هذا الامر كان شغلها الشاغل وهذا الذي جعل الحكومة الجزائرية تتدخل بقوة لحل مشاكل الشباب وقدمت منحة البطالة الجزائرية لكي تجعل الكثير من الشباب يقومون بالتسجيل عليها لكي يتم وضعهم في الأماكن المخصصة لهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم ، هذا الأمر ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سوف نقوم بعرض طريقة التسجيل وكذلك أهم الشروط التي يجب أن يعرفها كل شاب متقدم داخل دولة الجزائر ومساعدة جميع الشباب في التسجيل على الرابط الرسمي في منحة البطالة الجزائرية .
نتعرف سويا عن أهم شروط الحصول على منحة البطالة الجزائرية 2022
- أولا / يجب أن يكون الشاب المتقدم للحصول على منحة البطالة الجزائرية أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية وكذلك يجب أن يكون من المقيمين داخل الجزائر.
- ثانيا / كما أنه يجب أن يكون عاطلا عن العمل وبحيث لا يكون شاغلا أي وظيفة أو عمل وكذلك أيضا أن يكون ليس له أي مصدر دخل ومن اهمها أيضا أن يكون لا يتحصل على أي دعم من أي جهة داخل دولة الجزائر وخارجها .
- ثالثا / كذلك يشترط لكي يحصل المتقدم على تلك المنحة أن يقوم بالتسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل.
- رابعا / كما أنه يجب أن يتراوح عمر المتقدم ألا يقل عن 30 عام و كذلك لا يزيد عمره عن 50 عام.
- خامسا / كذلك يجب أن يقوم بتوضيح ماهية وضعه من الخدمة الوطنية.
- سادسا / يجب أيضا أن لا يكون للمتقدم سجل تجاري.
كيفية التسجيل في منحة البطالة بدولة الجزائر 2022
كما ذكرنا أعلاه أن الحكومة قد سهلت عمليات التسجيل بوضعها الشروط ولينكات التسجيل وعرضها على جميع الشباب الراغبين داخل الجزائر بالتسجيل في تلك المنحة وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والسلسة جدا وتلك الخطوات هي :-
- اولا / يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للوكالة الوطنية للتشغيل www.anem.dz.
- ثانيا / كذلك يجب بعد أن يقوم بتسجيل الدخول على الموقع اعلاه النقر على أيقونة فضاء طالب العمل ومن ثم عليه الذهاب إلى التسجيل مباشرة .
- ثالثا / أما في تلك الخطوة وجب على المتقدم كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة به والمطلوبة منه بدقة وان تكون صحيحة حتى تتم عملية التسجيل وقبول طلبك ومن ثم بعد ذلك أضغط على مربع suivant.
- رابعا / قم بأدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكذلك كلمة المرور ومن بعد ذلك أكد على كلمة المرور مرة ثانية.
- خامسا / أخيراً وليس اخرا قم بالضغط على مربع صغير يوجد به كلمة أنا لست روبوت وبعد ذلك تتم عملية التسجيل على الوكالة الوطنية للتشغيل.
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