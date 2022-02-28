رابط www.pmhi.ly التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022 مصرف الادخار والاستثمار موقع مبادرة رئيس الحكومة

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022 فقد شهدت الساعات الاخيرة إطلاق رئيس الوزراء الليبي مبادرة هامة والتي تم إطلاقها من جانب حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، والتي تعد عبارة عن منظومة القروض السكنية التي تم الإعلان عن طرحها للشباب في جميع أنحاء ليبيا، وهي الفرصة التي تتيح تقديم المساعدة للشباب في ليبيا من ذوي الدخل المحدود، حيث تهدف الحكومة الليبية إلى تقديم أشكال المساعدة والدعم المختلفة لجميع الفئات في المجتمع وبشكل خاص الشباب الذين لا يمتلكون دخل خاص بهم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022.

التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022

بالتزامن مع الوضع الاقتصادي التي تمر به ليبيا في هذا التوقيت، وانتشار البطالة بشكل ملحوظ بين الشباب، فقد حرصت الحكومة الليبية على طرح المساعدة للشباب من خلال توفير مبادرة منظومة القروض السكنية للشباب، وذلك في اطار الرغبة في تخفيف هموم المعيشة وتوفير مستوى معيشة جيد للشباب، حيث يتم التسجيل مباشرة من خلال الخطوات التالية.

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مؤتمر صحفي لإطلاق منصة التسجيل بمبادرة القروض السكنية

شروط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا

ومن أهم الشروط التي حددتها الحكومة الليبية ما يلي،

يتم التسجيل للحصول على القروض السكنية من خلال الموقع المفعل الكترونيا.

يجب ان يكون المتقدم من حاملي الجنسية الليبية.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

تسعى الحكومة الليبية بصورة دائمة لتوفير الدعم لكافة المستويات المستحقة للدعم على الأراضي الليبية، فقد وفرت التسجيل في مبادرة الإسكان للشباب والأسر التي تحتاج المسكن المناسب والملائم لهم، في ظل تحسين المستوى المعيشي وتوفير كافة أنواع الدعم للمواطن الليبي.