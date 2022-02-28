مفعل الان رابط موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 للشباب www.pmhi.ly مجانا عبر مصرف الادخار

رابط موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 للشباب فقد أعلنت الحكومة الليبية عن انطلاق مبادرة منظومة القروض السكنية للشباب في جميع أنحاء ليبيا هذا العام 2022، وهي المبادرة التي جاءت من جانب الحكومة الليبية بهدف تقديم الدعم المناسب للشباب من ذو الدخل المحدود في جميع أنحاء ليبيا، حيث قامت بطرح التفاصيل الخاصة بالتسجيل للحصول على الدعم من قبل الشباب من حيث الشروط وطريقة التسجيل إلكترونيا، وذلك من خلال مبادرة الإسكان التي تم إعلانها في مؤتمر صحفي قام بعقده وزير الإدارة المحلي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022 وأهم الضوابط المطلوبة.

رابط موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 للشباب

وقد أعلنت الحكومة الليبية عن التفاصيل الخاصة بالمسئول في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022، حيث أعلنت تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم للحصول على الدعم المقدم لذوي الدخل المحدود في ليبيا، حيث يتم التقديم للحصول على القرض إلكترونيا، وذلك عن طريق الدخول الى خدمات الوحدة السكنية والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة، حيث يتم التسجيل الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول الى موقع تسجيل منظومة القروض السكنية مباشرة.

يتم تحديد نظام القروض السكنية.

إرفاق كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح عبر الموقع.

يتم إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح عبر الموقع.

عقب إدخال كافة البيانات بشكلٍ صحيح ومن ثم ادخال ايقونة التسجيل لطلب الدعم.

ضوابط التسجيل في منظومة القروض السكنية

وقد كشف رئيس الوزراء الليبي خلال الساعات الاخيرة عن التفاصيل والضوابط الخاصة بالقبول في منظومة القروض السكنية للشباب، حيث أكد أنه قد تم تخصيص 100 ألف وحدة سكنية خاصة بالشباب، حيث تم تخصيص ما يصل الى 50 الف قطعة ارض، ومن المقرر ان يتم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على الدعم الخاص بمنظومة القروض السكنية، حيث أكد على أن عملية التسجيل سوف تتم بشكل كامل الكترونيا من خلال الموقع الرسمي المفعل من خلال إرسال البيانات الأساسية المطلوبة، مع توافر شروط كون المتقدم من محدودي الدخل.