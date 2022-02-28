الصين: الولايات المتحدة تخلق أزمة المهاجرين ضد الإنسانية

اعتبر تقرير صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تخلق أزمة مهاجرين ضد الإنسانية.

وفي تقرير بعنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2021"، قال مجلس الدولة الصيني: "غالبا ما تتدخل الحكومة الأمريكية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من خلال التلويح بعصا حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن سياستها المتمثلة في فصل الأطفال المهاجرين عن أسرهم قد عرضت حياة المهاجرين وكرامتهم وحريتهم وحقوق الإنسان الأخرى، لخطر شديد".

كما أشار التقرير إلى أن "طالبي اللجوء يتعرضون لمعاملة وحشية من الشرطة، وأن الأطفال المهاجرين يتعرضون للاحتجاز المطول والانتهاكات في الولايات المتحدة".

احتجزت السلطات الأمريكية أكثر من 1.7 مليون مهاجر على طول حدود المكسيك خلال السنة المالية 2021 التي انتهت في سبتمبر. وهناك ما يصل إلى 80 بالمئة من بينهم محتجزون في مرافق احتجاز خاصة، من بينهم 45000 طفل.