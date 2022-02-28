البيت الأبيض: نريد تقليص حدة الخطاب التصعيدى مع روسيا

وقالت السكرتير الصحفى للبيت الأبيض جين باساكى لشبكة «MSNBC» : لقد رأينا هذا النمط من الرئيس بوتين على مدار الأشهر العديدة الماضية وحتى قبل ذلك، حيث يصنع التهديد من أجل تبرير عمل عدوانى أكبر.
وأضافت: "الجميع يعرف أن هذه ليست حربًا يمكن كسبها".
وقالت بساكى إن الولايات المتحدة لديها "استعداداتها الخاصة" و"قدرتها الخاصة وقدرتها على الدفاع عن الولايات المتحدة"، لكنها لم تغير مستويات التأهب.
وأوضحت: "لم نغير تنبيهاتنا الخاصة، ولم نغير تقييمنا فى تلك الجبهة، لكننا نحتاج أيضًا إلى أن نكون واضحين للغاية بشأن استخدامه للتهديدات". "ما نريد القيام به الآن هو تقليل الخطاب وإلغاء التصعيد."
وتابعت "كما تضاعف الإدارة من قرارها بعدم استخدام القوات الأمريكية لإنشاء منطقة حظر طيران فى أوكرانيا، واصفة ذلك بأنه "ليس فكرة جيدة" و"ليس شيئًا يريد الرئيس أن يفعله".
وقالت بساكى إن تطبيق منطقة حظر طيران من قبل الجيش الأمريكى "سيعنى بشكل أساسى أن الجيش الأمريكى سوف يسقط الطائرات الروسية. وهذا بالتأكيد تصعيد من شأنه أن يضعنا فى صراع عسكرى مع روسيا".
وأكدت أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتحدث عن الوضع فى أوكرانيا خلال خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء.
وأضافت: "سيتحدث بايدن عن "حقيقة أن الرئيس قد بنى تحالفًا من الدول فى جميع أنحاء العالم للوقوف فى وجه العدوان الروسى، والوقوف فى وجه الرئيس بوتين، وفرض عقوبات معوقة، وسيكون ذلك جزءًا مما سيسمعه الناس. فى الخطاب. لم يكن هذا هو الحال قبل ثلاثة أشهر".
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