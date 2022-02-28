عاجل.. الأمم المتحدة: مجرد فكرة صراع نووى أمر لا يمكن تصوره

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإثنين، أن مجرد فكرة صراع نووى أمر لا يمكن تصوره، وذلك تعليقا على وضع القوات النووية الروسية، فى حالة تأهب بعد أوامر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





وقال جوتيريش، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إننا نواجه مأساة بالنسبة لأوكرانيا، ولكننا نواجه أيضًا أزمة إقليمية كبيرة لها آثار وخيمة محتملة علينا جميعًا، مجرد فكرة صراع نووى أمر لا يمكن تصوره، لا شيء يمكن أن يبرر استخدام الأسلحة النووية". وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، قد أعلن اليوم الإثنين، أن قوات الردع النووية الروسية بدأت بالمناوبات بطواقم معززة. وكان بوتين، أمر الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجى الروسية فى حالة تأهب قتالى خاصة، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة.

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