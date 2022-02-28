روسيا تستدعى سفير واشنطن وتحتج على التقاعس فى حماية دبلوماسييها

جدة - نرمين السيد - استدعت الخارجية الروسية السفير الأمريكى لدى موسكو جون سوليفان، وأبلغته احتجاج روسيا على الأعمال العدائية التى تمارس عند مبنى السفارة الروسية فى واشنطن فى ظل تغاضى السلطات الأمريكية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقالت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان لها اليوم الإثنين، إن سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى استدعى سوليفان، أعرب عن احتجاج موسكو الشديد على الأعمال العدائية التى ترتكب بالقرب من السفارة الروسية فى واشنطن والبعثات الدبلوماسية الروسية فى الولايات المتحدة، فى ظل تقاعس السلطات الأمريكية عن حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وأضافت أنه ريابكوف طالب باتخاذ إجراءات شاملة وعاجلة لضمان حماية مبانى البعثات الروسية وحياة وصحة موظفيها وأفراد أسرهم بموجب التزامات واشنطن الدولية.

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