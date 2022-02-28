بنك اليابان يجمد الاحتياطيات الأجنبية الروسية

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن الصحفية قولها إن البنك المركزى اليابانى كان يحتفظ بما يتراوح بين أربعة إلى خمسة تريليونات ين "أى نحو 34-43 مليار دولار" من احتياطى العملات الأجنبية لروسيا اعتبارا من العام الماضى، إلا أنه قرر إيقاف المعاملات إلى البلاد والمؤسسات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت فى وقت مبكر من اليوم أنها قيدت العلاقات مع البنك المركزى الروسى بعد أن تحدث رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.
وعن طريق تلك الخطوة، تنضم اليابان إلى عدة دول غربية التى تفرض قيود على قدرة البنك المركزى الروسى على استخدام 640 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية والذهب، مع عزل البنوك الروسية الكبرى عن شبكة سويفت المالية، مما يجعل من الصعب على البنوك والشركات دفع أو تقديم أموال.
كما أعلن كيشيدا تعهد بلاده بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، كما أنها ستسمح للأوكرانيين المقيمين فى اليابان بتمديد إقاماتهم فى ظل استمرار الهجوم الروسى على بلادهم.
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