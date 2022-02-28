البيت الأبيض: لا نرى داعيا لتغيير مستويات التأهب النووى حاليا

جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "لا ترى داعيا لتغيير" مستويات التأهب النووى فى الوقت الحالى بعد أن وضع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قوة الردع النووى فى حالة تأهب قصوى وسط سيل من الأعمال الانتقامية الغربية من موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.





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