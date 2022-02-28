“ظهرررت” نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول عبر رابط استعلام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول تشتد عمليات البحث من جانب الكثير من الطلاب واولياء الامور في جميع انحاء العراق في هذا التوقيت للتعرف على نتائج طلاب الثالث المتوسط الدور الاول، وهي الامتحانات التي أنتهى منها الطلاب خلال الأيام الأخيرة في جميع المدارس بكافة انحاء العراق بشكل عام، حيث يرغب الطلاب في الاطمئنان على النتائج بالتزامن مع اعلان وزارة التربية والتعليم العراقية مواعيد اعلان نتائج الطلاب الخاصة بالامتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الاول بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اعلان نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

وقد انهت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الايام الاخيرة امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع انحاء العراق في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة التي نوهت عليها بجميع المحافظات بشكل عام، وذلك بهدف سير الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية بشكل عام في ضوء حفاظ على سلامة الطلاب وجميع اعضاء العملية التعليمية بشكل عام، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن عمليات تصحيح الامتحانات العالم بالطلاب قد بدأت على الفور بعد الانتهاء من اداء الامتحانات، وذلك حيث تمر النتائج بالمرحلة الاخيرة لها وهي رصد الدرجات تمهيدا لطرحها الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول في العراق 2022

وفي اطار سعي وزارة التربية والتعليم العراقية الى اتباع الطرق الالكترونية في اجراء الخدمات التعليمية المختلفة التي تخدم الطلاب وتسهل عليهم العملية التعليمية في جميع انحاء العراق، فقد أعلنت الوزارة تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالحصول على نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق، وذلك للحصول على نتائج الطلاب الكترونيا بسهولة بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.