نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NOW الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان فى ظل بحث الطلاب والسادة اولياء الامور عن تلك النتائج التي من المنزل بامكانكم بمنتهي السهولة الاستعلام عنها بعدما تم الاعلان رسمياً عن اعلان تلك النتائج بنسب قبول جاءت افضل بكثير من نسب العام الماضي، عليه سنتابع ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهي السهولة

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تعتبر نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي يتزايد الى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام عنها بعد ان تم الاعلان عنها بنسب قبول جاءت اقل من نسب قبول العام الماضي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية باعلان مصاريف الجامعات العراقية وكلك معدلات القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية، على ان تطرح وزارة التربية والتعليم العراقية الامكانية للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور ادخال بيانات الطلاب المطلوبة للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نستعرضها الان امام حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك على مستوي شتي المحافظات العراقية على النحو التالي:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى الاستعلام عن تلك النتائج القبول الموازي

البدء فى ادخال اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.