قسط بدون كفيل 50,000 ريال بلا تحويل للراتب بموافقة فورية لدى تمويل إمكان

قسط الآن من خلال شركة إمكان للتمويل بدون الحاجة موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب الشهري وهي من أهم الأمور التي يبحث عنها كل الراغبين في طلب التمويل الشخصي الميسر التي تقدمه الشركة في هذا عام كما تقدم مزايا هامة تمويلية إضافية لكي تجذب عدد كبير من عملاء مصرف الراجحي السعودي أو عملاء بنك ومصارف أخرى فتقدم مبلغ تمويل يبدأ من 2 ألف ريال سعودي كذلك يصل إلى مبلغ 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية فالتقديم الإلكتروني يمنح تمويل بدون كفيل وبدون تحويل للراتب بفترة سداد مرنة لكل العملاء العامين في القطاعات المختلفة بالمملكة لدى قرض شركة إمكان السعودي بالمملكة كما أن التمويل متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية في ذلك الوقت.

كافة الشروط للموافقة على التمويل الميسر لدى شركة إمكان

للموافقة على تمويل إمكان التابع إلى بنك الراجحي سواء كان العميل المتقدم من المتقاعدين أو عملاء بنك الراجحي أو غير عملاء مصرف الراجحي لذلك فهو متاح لجميع السعوديين العاملين في كافة القطاعات بشرط تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل الميسر أو الإضافي لذلك نوضح لكم اليوم كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يفضل أن يكون العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت شهري حوالي 2000 ريال لعملاء الراجحي.

أما المحولين إلى بنك الراجحي يطلب منهم دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي تقريبًا.

كذلك يطلب أقل راتب شهري من المتقاعدين حوالي 1900 ريال سعودي.

يطلب سجل ائتماني من كل عميل متقدم للتمويل الميسر النقدي لدى شركة إمكان.

لا يشترط جهة العمل سواء قطاع حكومي أو شبة حكومي أو خاص في المملكة.

أهم المزايا التي تعطيها شركة إمكان للتمويل للعملاء السعوديين