”تويتر”: سنضع علامة خاصة على المحتوى الذي تنشره وسائل الإعلام والمواقع المرتبطة...

أعلن موقع "تويتر" يوم الاثنين أنه سيضع علامة خاصة على المحتوى الذي تنشره وسائل الإعلام والمواقع المرتبطة بالحكومة الروسية.
وقالت المتحدثة باسم تويتر إليزابيث بوسبي "تويتر" لموقع "بوليتيكو": "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، شاهدنا أكثر من 45000 تغريدة يوميا من أفراد على الموقع يشاركون هذه الروابط، مما يعني أن الغالبية العظمى من المحتوى من وسائل الإعلام التابعة للدولة يأتي الآن من أفراد يشاركون هذا المحتوى، بدلا من الحسابات التي نصنفها لسنوات على أنها وسائل إعلام تابعة للدولة".
وأعلنت شركة "تويتر" أنها ستستمر في "إلغاء تضخيم المقالات من هذه المواقع عن طريق حظر عناوين URL من وظيفة البحث العليا للمنصة"، مشيرة إلى أن "تويتر لن يوصي بالتغريدات التي تتضمن مقالات من هذه المواقع".
يذكر أن "تويتر" حظر الإعلانات من جميع الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في عام 2017. وفي عام 2019، أعلنت الشركة "حظر جميع الإعلانات الإعلامية والإعلانات السياسية المدعومة من الدولة الروسية".
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