قالت وكالة الفضاء الأوروبية، الاثنين، إن الإطلاق المزمع لمهمة مشتركة مع روسيا إلى المريخ خلال العام الجاري” مستبعد للغاية” الآن، بسبب العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وعقب اجتماع لمسؤولين من دولها الأعضاء الـ 22، قالت الوكالة في بيان إنها تقيم عواقب العقوبات على تعاونها مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن البيان” فيما يتعلق باستمرار برنامج إكسو المريخ، العقوبات والسياق الأوسع يجعل إطلاقه في 2022 مستبعدا للغاية”.
وكانت روسيا أعلنت في 26 فبراير الجاري قد علنت تعليق التعاون في عمليات الإطلاق الفضائية مع أوروبا ردا على العقوبات.
قال دميتري روجوزين رئيس وكالة "روسكوزموس" الروسية إن الوكالة علقت التعاون مع أوروبا في عمليات الإطلاق الفضائية من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية ردا على العقوبات الغربية.
وذكر روجوزين في منشور على حسابه على تليغرام "ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شركاتنا، تعلق روسكوزموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في عمليات الإطلاق الفضائية من كورو وتسحب فريقها الفني.. من غويانا الفرنسية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوكالة الأوروبية: مهمة مع روسيا للمريخ "مستبعدة للغاية" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.