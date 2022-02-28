الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

دوت الخليج :- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكينزي. وتناول اللقاء، الذي عقد بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني، إضافة إلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

كما تطرق إلى الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية لها، بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

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