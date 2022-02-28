رابط التسجيل في منصة القروض السكنية ليبيا 2022 خطوات التقديم

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عمر شويل - جدة قام وزير الحكومة في ليبيا بالإعلان من خلال مؤتمر صحفي عن إطلاق منصة القروض السكنية ليبيا 2022 والتي تعرف باسم مبادرة إسكان الشباب في الجمهورية الليبية، وقد تمت الإشارة في هذا المؤتمر سالف الذكر عن كافة تفاصيل هذه المبادرة التي تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الهامة للشباب وخاصة القادمين منهم على الزواج، بحيث تتيح لهم هذه المبادرة الرسمية السكن الملائم من خلال شروط ومقتضيات معينة.

منصة القروض السكنية ليبيا

تم تدشين منصة التسجيل بمبادرة القروض السكنية والتي تكون عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري الليبي من جانب رئيس الوزراء من اجل خدمة الشباب من محدودي الدخل، والأكثر احتياجا إلى السكن، وذلك عن طريق الدخول في المنصة المعنية والعمل على تسجيل كافة بيانات المستفيد والتي تطلبها عملية التسجيل من الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد وما إلى ذلك ، ثم تقديم طلب الاشتراك في هذه المبادرة.

آلية التسجيل في منصة القروض السكنية الليبية

هناك من المعلومات الهامة التي لابد من كتابتها في رابط التسجيل في هذه المبادرة الهامة التي سوف تبدأ المرحلة الأولى منها كما تم الإعلان عنها في المؤتمر الصفحي في تاريخ 27 من هذا الشهر فبراير 2022، ومن تلك المعلومات الشخصية التي يحتاج لها الموقع الإلكتروني للتسجيل في المبادرة:

رقم الجوال الخاص بالمستفيد.

الذي يقوم الموقع بإرسال له رسالة تأكيد بإتمام الطلب ونجاح عملية التسجيل.

ثم تعبئة كافة البيانات الشخصية ومعلوماتك كاملة.

وبعد ذلك إكمال عملية التسجيل، ثم متابعة الطلب من ذات الموقع.

عوامل تحديد أولوية الاشتراك بالمبادرة الليبية

بحسب ما تم الإعلان عنه من جانب السلطات الحكومية في ليبيا والجهات المعنية بصدد منصة التسجيل بمبادرة القروض السكنية، فان هناك في هذا الصدد عدد من العوامل التي تعمل على تحديد الأولية بين الأشخاص المتقدمين لهذه المبادرة، ويكون من تلك الأولويات المشار إليها:

الشباب الأكثر احتياجا.

حيث لا تكون الأولوية في هذا الصدد لمقدم الطلب الأول، وإنما تكون للأشد حاجة إلى السكن.

ثم الذي يليه.

مراحل مبادرة السكن الليبية

كما تمت الإشارة في هذا الصدد من جانب وزير الحكومة على أن المرحلة الأولي للمبادرة سوف تكون بالتعاون مع الحكم المحلي بالبلاد، كما سوف يتم الإعلان عن المراحل التالية في مواعيد محددة بحسب ما تكون عليه الحاجة إلى ذلك، ولابد من اجل إتمام عملية التسجيل إدخال البيانات بطريقة صحيحة حتي يتم إنهاء الاشتراك.