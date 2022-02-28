كيفية طلب مساعدات من الديوان الملكي السعودي

عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يرغبون في طلب مساعدات من الديوان الملكي السعودي، لكي يحصلوا على المساعدة المالية التي يقدمها له حيث أنه يقدم لهم العديدمن المساعدات المالية وغيرها مثل إجراء العملية الجراحية والعلاج والكثير من المساعدات المادية لتحسين الحالة المادية لجميع المواطنين والغير قادرين وإعانتهم على الحياة، حيث يتم تقديم طلب المساعدات الالكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني للديوان الملكي السعودي، وسوف نعرض كيفية التقديم للحصول على المساعدات بالتفاصيل فيما يلي.

كيفية تقديم مساعدات من الديوان الملكي السعودي 1443

لكي يستطيع أي مواطن الحصول على المساعدات من الديوان الملكي السعودي يجب اتباع الخطوات التالية

الدخول على الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي

كتابة الاسم امام اسم المستخدم و كذلك كلمة المرور

إذا كان الشخص يسجل أول مرة وليس لديه حساب يضغط على أنشاء حساب جديد

بعد اتمام عملية الدخول يضغط المواطن على المساعدات المالية

ثم يختار التقديم ويكتب الاسم، ورقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لهم

يكتب المواطن سبب تقديمه على المساعدة بالتفصيل.

ثم يضغط على التسجيل

حالات صرف مساعدات الديوان الملكي السعودي

يوضح للديوان الملكي السعودي الحالات التي تستحق صرف المساعدات المالية وهي على النحو التالي

جميع المواطنين السعوديين الذين لا يستطيعون العمل بسبب عجز أو إصابات طبية ذوي الاحتياجات الخاصه الغير قادرين على العمل المصابين بأمراض خطيرة ويحتاجون السفر إلى الخارج للعلاج. الأسر التى تعانى من ضعف الحالة المادية المواطن الذي تعرض الى حادث تمنعه من العمل المطلقة أو الأرملة، وكذلك زوجة متعاطي المخدرات.

نموذج طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي