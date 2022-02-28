كيفية التسجيل في التأهيل الشامل 1443 والشروط اللازمة والفئات المستحقة للمعاش

رابط التسجيل في التأهيل الشامل من أهم الخطوات التي تيسر على كافة الراغبين في التسجيل في هذا النظام أن ينضموا له بكل سهولة حيث يعد هذا النظام واحد من بين أقوى الأنظمة الداعمة ماليا لمختلف الأشخاص من المحتاجين، ومن الأسر الفقيرة في إطار السعي من قبل المملكة لتقديم كل سبل الدعم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من غير القادرين، وممن لا يمتلكون الدخل الثابت المعين على تلبية لاحتياج اليومي من متطلبات الحياة الأساسية، وفيما يلي أهم المعلومات عن الرابط، وكيف للمواطن أن يقوم بالتسجيل من خلال اتباع خطوات بسيطة نتحدث عنها فيما يلي من تلك الفقرات.

رابط التسجيل في التأهيل الشامل

التسجيل في التأهيل الشامل يكون من خلال استعمال الرابط المباشر وهذا ما يكون بواسطة الدخول للمنصة الخاصة بوزارة العمل والتي توفر بصفحتها الرابط الخاص بالتسجيل بالنظام المتعلق بالدعم المالي والتأهيل الشامل الذي يهدف للدم الكامل لسائر الأشخاص من المعانين من مشكلات تتعلق بالدخل المالي وعدم توفر راتب شهري، مع عدم توفر متطلبات الحياة الأساسية، وكذلك هذا النظام من الممكن أن يتم التسجيل فيه لكل شخص لديه إعاقة وأي شخص عاجز عن العمل، والتحديد للمبلغ والقيمة المالية يكون من حسب درجة الإعاقة.

التسجيل في التأهيل الشامل

هناك بعض الخطوات من الممكن أن يتم اتباعها للحصول على حساب شخصي على النظام الخاص بالتأهيل الاجتماعي، ومن أهم تلك الخطوات ما يلي:

لا بد من الولوج للمنصة الرسمية الخاصة بوزارة العمل، وهذا لعمل الحساب الشخصي.