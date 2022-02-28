نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأشياء الممنوع حملها في الطائرة الخطوط السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث دائما المسافرين باستمرار عن الأشياء الممنوع حملها في الطائرة الخطوط السعودية حيث كل شركة طيران لها سياستها الخاصة بها، ولكن جميع شركات الطيران وافقت على شروط مفروضة على الركاب فيما يتعلق بالعناصر المحظورة على متن الطائرة، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو الأشياء الممنوع حملها في الطائرة الخطوط السعودية.

الخطوط الجوية السعودية

تعد شركة الطيران الوطنية للمملكة العربية السعودية ومطارها الرئيسي هو المطار الدولي للمملكة العربية السعودية، كما أن لديها العديد من الفروع في المطار الدولي مطار الرياض الدولي.

تخدم الخطوط الجوية العربية السعودية ما يقرب من 100 وجهة في آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، حيث تغادر الخطوط الجوية العربية السعودية كل ثلاث دقائق.

الأشياء الممنوع حملها في الطائرة الخطوط السعودية

وافقت جميع شركات الطيران على حظر نقل العناصر المحظور نقلها على متن الطائرة والمواد التالية على متن الخطوط الجوية السعودية.

الأسلحة يتم مصادرتها ومعاقبة صاحبها

تعتبر الأسلحة من أولى الأدوات التي يحظر نقلها بالطائرة أثناء السفر سواء كانت أسلحة ذات نصل كالسكاكين أو الخناجر أو السيوف أو الأدوات الحادة أو الأسلحة النارية أو الألعاب النارية أو الذخيرة، وكذلك المواد الحارقة والأسلحة للدفاع عن النفس، مثل الصواعق الكهربائية، وكلها محظورة ولا يجوز حملها على متن الطائرة.

بصرف النظر عن السكاكين وبعض المباضع وشفرات الحلاقة ومبارد الأظافر والأدوات الحرفية وإبر الحقن وإبر الحياكة والأدوات الفنية والأشياء الحادة والمدببة والألعاب النارية والأسلحة التقليدية.

المواد الكيميائية الممنوعة من السفر

يحظر استخدام المواد الكيميائية من أي نوع مثل المواد الكيميائية المسببة للتآكل والغازات القابلة للاشتعال والمضغوطة والأكياس الملحقة بأجهزة الإنذار أو بطاريات الليثيوم والسوائل البترولية والبنزين والسوائل الخفيفة ووقود الديزل والسجائر الإلكترونية والمشروبات الكحولية التي تزيد نسبة الكحول فيها عن 70٪ على متن الطائرة.

المواد المحظورة السفر لدول الاتحاد الأوربي

هذه هي المواد الهلامية والسوائل الأجنبية التي يتم مصادرتها في المطارات قبل ركوب الطائرة، وكذلك كريمات الشعر ومستحضرات التجميل السائلة ومعجون الأسنان والعطور في أكياس، كما يحظر حمل الولاعات في أمتعتك عند السفر إلى أمريكا وأوروبا.

الأدوية المحظورة السفر إلى المملكة العربية السعودية

تمت إضافة بعض الأدوية والأدوية إلى قائمة الممنوعين من السفر للخطوط الجوية السعودية مثل ترا ما دول، بر اكس و روفا مي سين وقد أدرج مؤخرا في قائمة المخدرات ، حتى لو تم نقله للعلاج ، تتم مصادرته ويعاقب حامله.

الحقائب المسموح بها على متن الخطوط السعودية

ركاب الدرجة السياحية:يمكن لمسافري الدرجة السياحية حمل حقيبة يد واحدة لا يزن أكثر من 7 كجم ويبلغ قياسه مع حقيبة الكمبيوتر المحمول 126 سم.

ركاب الدرجة الأولى والأعمال: يمكن للمسافرين في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال حمل حقيبة يد أو أمتعة مسجلة لا يزيد وزنها عن 9 كجم ويبلغ طولها 126 سم وطولها 10 سم وعرضها 18 سم وارتفاعها 22 سم ولا يزيد سمكها عن 11 سم.

ملاحظات هامة على المسافر معرفتها

يمكن للمسافر اصطحاب بعض الأشياء بعيد عن الوزن الأساسي مثل: معطف، وكاميرا صغيرة، وغطاء، وحقيبة أطفال، عربة أطفال قابلة للطي توضع على رف، وحقيبة يد.

للطفل الرضيع الحق في قطعة 10 كجم.

يمكن اصطحاب كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة شريطة وضعه في عنبر الأمتعة أو في مقصورة الطائرة.

لا يجوز لك حمل أكثر من عنصر واحد من الأمتعة التي يقل وزنها عن 7.25 كجم للمسافرين إلى كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية من المملكة العربية السعودية، أو العكس.

فحص جميع الأمتعة التي تسافر إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

القوانين الجديدة للأمتعة اليدوية الخطوط السعودية

يحظر حمل أكثر من قطعة من حقائب اليد. يُسمح للأشخاص بحمل أشياء معينة في أمتعتهم المحمولة، مثل أغذية الأطفال والحليب والأدوية والكمبيوتر والهاتف المحمول. بالإضافة إلى أموال الركاب وجوازات السفر ووثائق السفر، فإنها تسمح لك بحمل بعض الأجهزة الكهربائية الضرورية. ضعي طعام الأطفال والحليب في كيس بلاستيكي شفاف وينطبق الشيء نفسه على الأدوية، بشرط ألا يتجاوز الحجم المجمع لجميع الحاويات لترًا واحدًا. يجب على المسافر تقديم دليل على أن الأدوية أصلية.

الأمتعة الإضافية المسموح بها على متن الخطوط السعودية

يسمح بوزن 23 كجم على الرحلات الداخلية لأعضاء الفرسان الذهبي والفضي وأعضاء سكاي تيم وأعضاء النخبة بلس.

يُسمح بحمل قطعة إضافية من الأمتعة المجانية على الرحلات الدولية لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال

بشرط ألا يتجاوز وزنها 32 كجم.

السماح بدخول قطعة إضافية من الأمتعة المجانية على الرحلات الدولية لمسافري درجة الضيوف حتى وزن 23 كجم.

يمنح قطعتين مجانيتين للمسافرين من وإلى الولايات المتحدة وكندا.

رسوم الأمتعة الإضافية للرحلات الداخلية والخارجية