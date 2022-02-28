مصدر : انباء عن قصف سيارة أردني في اوكرانيا ... " غير صحيحة "

دوت الخليج :- أشار رئيس الجالية الأردنية في أوكرانيا كامل العواملة الموجود حاليا في العاصمة كييف، إلى صعوبة الخروج من هذه المدينة مع "منع للتجول واشتباكات" مسلحة.
وحول تعرض سيارة مواطن أردني للقصف، أكد العواملة أن هذا الحديث "غير صحيح"، لافتا النظر إلى تواصله مع الشاب وهو عائلته بـ "خير".
وتحدث عن مندوبين أردنيين في "الولايات الأوكرانية كافة ونتواصل معهم للاطمئنان عن الأردنيين هناك" ، وفق المملكة .
وذكر العواملة "أننا نلجأ إلى الملاجئ والأنفاق" بسبب الاشتباكات المسلحة، مشيرا إلى تواصل من وزارة الخارجية مع الأردنيين.
وقال إن "جميع المحلات والصيدليات ومحطات الوقود مغلقة" في أوكرانيا.
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