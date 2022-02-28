“الخارجية”: 233 أردنياً غادروا أوكرانيا عبر المعابر

دوت الخليج:- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها قامت بتسهيل إجراءات عبور ودخول (233) مواطناً أردنياً حتى اللحظة، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المحاذية لها.
ووفق بيان للوزارة، ظهر الإثنين، أكّدت تواجد موظفي السفارات على المعابر لاستقبال الأردنيين.
وقد توزع الأردنيون العابرون كالآتي، (121) من رومانيا، و(49) من بولندا، و(24) من هنغاريا، و(27) من سلوفاكيا، و(12) من مولدوف.
وقال البيان إن الوزارة قامت بتأمين المواطنين بكافة أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.
وأشار إلى وصول 19 مواطناً إلى المملكة من أوكرانيا عِبر بودابست وبخارست.
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