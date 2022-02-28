عاجل.. جوتيريش: روسيا تقصف أهدافا مدنية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أعلن جوتيريش، فى جلسة خاصة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، تخصيص 20 مليون دولار لحالات الطوارئ فى أوكرانيا. وأضاف جوتيريش "قد نواجه أسوأ أزمة إنسانية فى أوروبا منذ عقود"، معبرا عن أمله فى أن تؤدى المفاوضات الروسية الأوكرانية إلى تحقيق السلام.

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