روسيا تغلق مجالها الجوى أمام شركات طيران من 36 دولة

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة الروسية -فى بيان، اليوم الاثنين- "وفقا لقواعد القانون الدولى، وكرد على الحظر الذى فرضته الدول الأوروبية ضد رحلات الطائرات المدنية التى تشغلها شركات النقل الجوى الروسية والمسجلة فى روسيا، جرى فرض قيود ضد الرحلات الجوية من قبل شركات النقل الجوى التابعة لـ36 دولة".

وأضافت: "هذه القيود تفرض على شركات النقل الجوى فى النمسا وألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وجزر فيرجن البريطانية وبريطانيا والمجر وألمانيا وجبل طارق واليونان والدانمارك، إضافة لجرينلاند وجزر فارو والبحر الإقليمى، وأيرلندا وأيسلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا والتشيك والسويد وإستونيا".

ويأتى هذا الحظر فى الوقت الذى أعلنت فيه معظم الدول الأوروبية إغلاق مجالها الجوى أمام الطائرات المدنية الروسية.