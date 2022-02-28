عاجل.. مجلس الأمن يفرض حظرا على توريد السلاح لميليشيات الحوثى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية السعودية، فى وقت سابق هذا الشهر، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث فى الرياض مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، جهود وقف انتهاكات جماعة الحوثى بحق اليمنيين، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
وأضافت الوزارة فى بيان أن الجانبين ناقشا أيضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
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