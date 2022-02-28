بوتن لماكرون: حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان لتسوية النزاع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الاثنين، إن تسوية النزاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا أخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا في مجال الأمن.

وأكد فلاديمير بوتن لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان لتسوية أزمة أوكرانيا.

كما أبلغ بوتن ماكرون، خلال مكالمة هاتفية، أنه يريد اعترافا بـشبه جزيرة القرم كارض روسية لتسوية النزاع في أوكرانيا.

من جهته، كرر ماكرون مطالب المجتمع الدولي بوقف الهجوم الروسي في أوكرانيا، وحث بوتن أيضا على وقف جميع الهجمات على المدنيين في أوكرانيا والحفاظ على البنية التحتية المدنية وتوفير ممرات آمنة للطرق الرئيسية، وتحديدا جنوبي كييف.

وقال قصر الإليزيه "أكد الرئيس بوتن استعداده للالتزام بهذه النقاط الثلاث"، مضيفا أن ماكرون وبوتن اتفقا أيضا على البقاء على تواصل خلال الأيام المقبلة، وفقا لرويترز.