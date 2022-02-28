نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت نسخة GTA: San Andreas للأندرويد الحديثة من لعبة Grand Theft Auto في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت نسخة GTA: San Andreas للأندرويد الجديد التي ينتظرها كافة عاشقي لعبة جراند ثفت أوتو 5 . تلك النسخة التي تم تطويرها بشكل كامل ضمن نسخ لعبة Grand Theft Auto المتعددة . كما أن ما يميز لعبة Grand Theft Auto: San Andreas الجديدة العديد من المميزات . مثل تقنية ألجرافيك التي تجعل تجربة اللعب فريد من نوعها حيث تنعكس علي شكل اللعبة ومغامراتها وكأنها واقعية جداً . كذلك الأمر في نسخة لعبة Grand Theft Auto: Vice city الجديدة بنفس تقنية ألجرافيك . أما عن نسخة لعبة GTA V للأندرويد سان أندرياس فهناك مزايا أعلي داخل اللعبة . حيث يتوفر بها كميات من الأسلحة المتطورة التي يتم استخدامها في كافة المغامرات . كما أنه عندما يتم تثبيت GTA SAN ANDREAS ستشاهد أحداثها ومغامراتها علي هاتفك . التي تتمركز داخل ثلاث ولايات أمريكية مختلفة . والعديد من المواصفات داخل لعبة GTA V .

تثبيت نسخة GTA: San Andreas للأندرويد ووصف اللعبة الجديدة

تأتي لعبة جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس الجديدة بأحداث متعددة ومغامرات متنوعة داخل ثلاث ولايات أمريكية . هما ولاية سان سانتوس وولاية سان فييرو وولاية سان فينتيروس . كما تشمل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas الجديدة بجانب تلك الولايات العديد من القري . ذات الطابع الريفي والتي تدور معظم مغامراتها داخلها كذلك تتمتع لعبة GTA V الأصلية . بقاعدة طائرات هليكوبتر والموجودة في ولاية نيفادا تم تصميمها بشكل كامل داخل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس حيث تم تجهيز . قاعدة الطائرات في لعبة GTA V للأندرويد ليتم استخدامها في الهجمات المختلفة والتنقل بين الولايات الثلاثة . ومن خلال “موقع ثقفني” سنتعرف خلال السطور القادمة علي أسهل طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas .

تثبيت نسخة GTA: San Andreas للأندرويد عبر المتاجر المعتمدة

من خلال مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي ما هي أسهل طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . وذلك عبر أي متجر يكون متوافقاً مع جوالك كالآتي :-

يجب أن تمتلك حساب خاص بك علي أي متجر متوافقاً مع نوع جوالك لتثبيت gta 5 mobile . كما في بداية الأمر يتم تسجيل دخولك علي المتجر وعبر مربع البحث يتم البحث عن لعبة جراند ثفت أوتو 5 . تظهر نسخ متعددة من نسخ لعبة GTA V الأصلية يتم اختيار النسخة المرغوبة وهي جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . كذلك من الضروري عليك قبل تثبيت GTA SAN ANDREAS تقوم بدفع سعر اللعبة وتقريباً يعادل 35 ريال سعودي . بعد ذلك أضغط زر تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas الجديدة . كما تتبع تلك الخطوات مع نسخة لعبة Grand Theft Auto: Vice city الجديدة . وأيضاً مع نسخة GTA Liberty City Stories أو أي نسخة أخري من لعبة gta 5 للاندرويد .

إضافات متعددة علي نسخة لعبة GTA V الأصلية

بعد أن يتم تثبيت نسخة GTA: San Andreas للأندرويد علي هاتفك ستري أن التجوال داخل المدن الأمريكية . والعديد من الأماكن التي تم تصميمها داخل لعبة GTA V للأندرويد . بفضل تقنية ألجرافيك ستشعر بأنك بالفعل داخل تلك الولايات بكافة تفاصيل شوارعها ذلك بجانب أن المغامرات تنوعت . بالعديد من تبديل الأسلحة الجديدة داخل اللعبة ويتم حمل الأسلحة الجديدة أيضاً علي الطائرات الهليكوبتر لكي ما يتم تسهيل . مهمات ومغامرات لعبة GTA V الأصلية في هجمات جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . كما أن كافة تفاصل النسخة الجديدة أيضاً متواجدة في grand theft auto:san andreas pc .

توفير شروط تثبيت نسخة GTA: San Andreas للأندرويد

لكي ما يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto سان اندرياس بشكل سهل يجب أن يتم توفير شروط اللعبة كالآتي :-

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas الجديدة تتطلب مساحة فارغة بالهاتف 5GB .

تتطلب مساحة فارغة بالهاتف 5GB . كما أنه يجب توفير مساحة ذاكرة عشوائية لنسخة GTA V APK الجديدة لا تقل عن 5GB أيضاً .

الجديدة لا تقل عن 5GB أيضاً . كذلك من الضروري أن يكون هاتف أند رويد يعمل بنظام تشغيل أند رويد 9 وأعلي من ذلك .

كما أن لعبة gta 5 mobile يتم توفير معالج رسومي لها علي هاتفك بتقنية ثماني النواة .

يتم توفير معالج رسومي لها علي هاتفك بتقنية ثماني النواة . تلك المتطلبات نفسها مع نسخة لعبة Grand Theft Auto: Vice city الجديدة .

. كذلك فيما يخص هواتف أيفون وتثبيت GTA San Andreas تتطلب نظام تشغيل IOS 14 .

تثبيت نسخة GTA: San Andreas للأندرويد النسخة الجديدة التي تتمتع بالعديد من الإضافات التي لم تكن . موجودة من قبل في نسخ جراند ثفت أوتو 5 ستلاحظ بأن النسخة الجديدة أكثر تشويق وإثارة مما سبق .