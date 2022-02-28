خطوات ورابط التسجيل في امتحان التوجيهي 2022 exams moe gov وزارة التعليم الأردنية الرسوم والمستندات المطلوبة للتقديم فقد تزايدت عمليات البحث خلال الساعات القليلة السابقة حول التسجيل في امتحان التوجيهي 2022 في الأردن، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة التعليم الأردنية عن فتح باب التسجيل على امتحانات الثانوية العامة بدءًا من يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من فبراير 2022، وذلك لجميع الطلبة النظاميين و الغير نظاميين وأيضًا طلبة الدراسات الخاصة، وخلال مقالنا اليوم سوف نستعرض معكم رابط وخطوات التسجيل في امتحان التوجيهي للعام الجديد 2022 وجميع المستندات والرسوم المطلوبة.

خطوات ورابط التسجيل في امتحان التوجيهي 2022 exams moe gov

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة 2022 عبر موقع moe.gov.jo امتحانات شهادة الثانوية العامة في الأردن حيث بدأ التسجيل الرسمي من يوم الأحد الموافق 27 فبراير ويستمر حتى العاشر من شهر مارس 2022، ويستطيع جميع الطلبة والطالبات الأردنيين وغير الأردنيين التسجيل في امتحان التوجيهي للعام الدراسي الحالي عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم الأردنية.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم أو الرقم الامتحاني.

كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم.

كتابة رمز التحقق الموجود في يسار الشاشة.

النقر على زر “تسجيل”.

رسوم التسجيل الخاصة بامتحان التوجيهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية لدخول امتحان شهادة الثانوية العامة في الأردن للعام الدراسي 2022 هناك بعض الرسوم المالية المطلوبة للتسجيل في امتحان التوجيهي وهي كالآتي:

رسوم بقيمة 20 دينار أردني لطلبة المدارس الحكومية النظاميين.

ورسوم بقيمة 20 دينار أردني لطلبة المدارس الخاصة النظاميين.

رسوم بقيمة 20 دينار أردني للطلبة الغير نظاميين.

ورسوم بقيمة 10 دينار أردني لكل مادة مكون من ورقة واحدة.

رسوم بقيمة 5 دينار أردني لكل مادة مكون من ورقتين.

المستندات المطلوبة للتسجيل في امتحان التوجيهي 2022

كشف وزارة التربية والتعليم بالأردن عن المستندات التي يتطلبها الطلاب للتسجيل بامتحان التوجيهي وهي كالتالي: