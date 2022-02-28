نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سجل الآن” رابط منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 موقع www.pmhi.ly في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب التسجيل في مبادرة القروض السكنية في ليبيا، حيث من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المشكلة بتنفيذ قرار رئيس الحكومية حول منظومة القروض السكنية ليبيا 20200 للشباب، والتي تم إطلاق منصة إلكترونية للتسجيل في القروض للشباب الليبي، والأسر المحتاجة، حيث يتم التقديم وفق شروط ومتطلبات عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وإليكم بموقع ثقفني خطوات التقديم وشرح كامل لما تحتاج إليه لمعرفة مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.

رابط منظومة القروض السكنية ليبيا

أعلنت الحكومة الليبية عن إطلاق منصة خاصة للتسجيل بطلبات القروض في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، حيث تم الإعلان عن المرحلة الأولى منها، وتوضيح الأعداد المتاحة للأقراص على مستوى الأراضي لإقامة المساكن، أو إقراض للسكن المباشر، واعتبارا من يوم الأحد 27 فبراير تم وضع رابط التقديم، وكيفية التسجيل تم إيضاحه بالمؤتمر الصحفي.

التسجيل في منظومة القروض السكنية pmhi ly

يتم التقديم بالدخول على موقع منصة القروض السكنية ليبيا.

ثم تقوم بالتسجيل برقم هاتفك، ثم كلمة المرور.

وبعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

في حالة عدم وجود حساب سابق، يجب الضغط على تسجيل حساب جديد.

هذا يحولك إلى صفحة تعبئة بياناتك للتسجيل بالمنظومة.

بكتابة رقم الهاتف، ثم كتابة رمز المرور .

وبعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول

كما يتطلب الموقع التسجيل برقم جوال خاص بك، حيث سيتم إرسال رسالة تأكيد عليه، وتتضمن الرسالة كلمة المرور للدخول للموقع، وهذا هو الحساب الرسمي الخاص بك للتعامل مع المنصة، ثم استكمال تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

آلية تقديم طلب إسكان بالمنصة

كتابة اسم المستخدم وهو رقم الهاتف.

ثم تسجيل الدخول

وهنا يتم تدوين المعلومات الشخصية التي تظهر لك.

ثم تعبئة باقي المعلومات وهي معلومات وظيفية، ومعلومات طبيعية المنفعة المراد الاستفادة بها.

يجب من تعبئة كافة البيانات للتسهيل في عملية إجراء الاستقصاء.

ثم الضغط على تسجيل.

فيديو المؤتمر الصحفي لإطلاق منصة التسجيل بمبادرة القروض السكنية

إليكم الفيديو الذي تم الإعلان فيه عن إطلاق مبادرة منظومة القروض السكنية pmhi ly.

أهداف مبادرة القروض السكنية

من ضمن أهداف المبادرة أنه من يدرج ضمن منحة الأراضي السكنية، سيتم وضعه بأولوية القروض للبناء على الأراضي، بينما القرض السكني الجاهز سيتم تسليمه جاهز بحسب الأحوال.