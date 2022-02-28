سجل الأن في رابط منظومة القروض السكنية مصرف الادخار للشباب عبر موقع مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشباني pmhi.ly

PMHI.ly رابط لنظام الإقراض العقاري في PMHI بنك ادخار الشباب هذا ما يبحث عنه شباب الليبيون اليوم من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني لمبادرة رئيس الوزراء لإسكان الشباب المحتاجين والأسر، للاستفادة من قرض حساب التوفير أو قرض الاستثمار العقاري أو قرض الطالب وعن الدعم المادي الذي أعلنه رئيس الوزراء في حكومة الاتحاد الوطني عبد الحميد الدبيبة الذي صرح بأن الحكومة الليبية صادقت على مبلغ مليار و 500 مليون دينار ليبي، سيتم تقديمها للشباب في شكل قروض عقارية من خلال بنك عقاري وشدد الدبيبة على أهمية مواجهة مقاومة الشباب للزواج مهمتهم هي توفير فرص العمل على تقليل عدد العاطلين عن العمل، هدفهم خفض معدل البطالة في البلاد وأوضح أن عدد المستفيدين من هذا القرض هو 25 ألف شاب وشابة في المنطقتين الشرقية والجنوبية سيحصلون على قروض الإسكان وتوزيع الأراضي.

منظومة القروض السكنية مصرف الادخار للشباب pmhi.ly

تم تفعيل الارتباط بنظام قروض الإسكان والتسجيل لدى بنك الأسهم والاستثمار العقاري التابع لـ PMHI عبر موقع مبادرة الوزير الأول لإسكان الشباب والأسر المحتاجة، حيث تولى عبد الحميد الدبية زمام المبادرة وتعهد بمبالغ كبيرة لدعم الجهود التي يقودهاعلى سبيل المثال، استثمار بملايين الدولارات في إعانات الزواج وكذلك إعانات النساء والأطفال وتكرار المشاريع. زيادة عدد الشباب والأسر الفقيرة الذين يستفيدون من هذه البرامج على نطاق عالمي. الدبيبة يعمل في مجال الاستثمار.أكبر عدد من الشباب والأسر ذات الدخل المحدود الذين قد يستفيدون من هذه البرامج تعمل الدبيبة على الاستثمار في الطاقة الشبابية ودعمها مالياً لأنها العمود الفقري للدولة ومستقبلها وهي الرابط الذي سيدفع اقتصاد الدولة وتنميتها بطرق متنوعة.

رابط منظومة التسجيل في القروض السكنية ليبيا للشباب2022

أتاحت الحكومة الليبية التسجيل للحصول على قرض إسكاني للشباب عبر الإنترنت، وسنتعرف أكثر على هذه المنصة وعملية التسجيل والبيانات المطلوبة لجميع الراغبين في الحصول على هذا القرض. متابعة عملية التسجيل على المنصة حيث تكون واجهة المستخدم بسيطة لأنها تعتمد على رقم هاتف المواطن.