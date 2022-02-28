التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر بالخطوات والشروط اللازمة للقبول في المنحة

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عمر شويل - جدة التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر، اشتعلت محركات البحث عن كيفية التسجيل في منحة البطالة 2022 في الجزائر، والتي من المقرر أن يتم تفعيلها بداية من الشهر القادم، وذلك وفقا لتصريحات السيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقد اوضحت الجهات المسؤولة أنه يمكن للألاف من الشباب التسجيل في منحة البطالة 2022 من خلال الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث تهدف تلك المبادرة لتقديم الدعم المالي للشباب الخريجين بتوفير مبالغ مالية لهم لمساعدتهم على سد احتياجاتهم واعالة أسرهم.

التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر

تم الاعلان مؤخراً عن تفعيل رابط التسجيل في منحة البطالة 2022 ليتمكن جميع المواطنين التقديم بشكل الكتروني عبر شبكة الانترنت، على أن يتم صرف منحة البطالة الجزائر 2022 في خلال ساعات قليلة من الآن ليحصل كل شخص ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والأهلية على ما يقارب من 13 ألف دينار جزائري، وهو ما يُعادل 82 يورو، وتجدر الاشارة إلى أنه يأتي ذلك في ضوء محاولات الحكومة الجزائرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر

حددت الجهات المعنية بالجزائر بعض الخطوات لـ التسجيل في منحة البطالة 2022، وهي كالتالي:

أولاً عليك بزيارة الموقع الرسمي لوكالة الوطنية للتشغيل .

. ومن ثم قم بالاطلاع على كافة الشروط اللازمة للاستحقاق.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة التسجيل في منحة البطالة.

ومن ثم يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة، مع ارفاق جميع المستندات.

عند قبول طلبك سيتم اخطارك بالموعد المحدد للمقابلة الخاص بك.

شروط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022

حددت كذلك الحكومة بعض الشروط اللازمة لـ التسجيل في منحة البطالة 2022، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم من أصل جزائري الجنسية.

يجب أن يتراوح عمر المواطن المتقدم ما بين سن 19 و40 سنة.

كذاك يجب تحديد موقف المتقدم تجاه اتمام الخدمة الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد انتهاء التسجيل في منحة البطالة 2022 من المقرر أن يتم الصرف بداية من شهر مارس وحتى نهايته، من خلال أحد فروع مكاتب تأمين البطالة.