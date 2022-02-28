روسيا: لسنا من بدأ الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن القوات الروسية، كانت قد شنت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الجانبين.

وكانت المطارات والمقار العسكرية قد تعرضت أولا للقصف بالقرب من المدن فى جميع أنحاء أوكرانيا، بما فى ذلك مطار بوريسبيل الدولى الرئيسى فى كييف.