عاجل.. الاتحاد الأوروبى: سنعاقب كل من يتعاون مع روسيا فى حربها على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف بوريل، فى مؤتمر صحفى اليوم "سنشدد حزمة العقوبات على بيلاروسيا وكل من يشارك فى العملية العسكرية ضد أوكرانيا". وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى أن الاتحاد عازم على زيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا.

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