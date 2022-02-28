الخارجية: تسهيل إجراءات عبور ودخول 141 مواطنا أردنيا على الحدود والمعابر مع أوكرانيا

دوت الخليج :- اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها قامت حتى مساء اليوم الأحد، بتسهيل إجراءات عبور ودخول (141 ) مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة حيث يتواجد عليها موظفي السفارات.

واشارت في بيان صحافي أنه تم تسهيل إجراءات عبور 64 مواطنا على الحدود مع رومانيا و37 على الحدود مع بولندا و14 مع هنغاريا و14 مع سلوفاكيا و 12 مع مولدوفا.

وأكدت أنه تمّ تأمين المواطنين الأردنيين بكافة أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.

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