شروط وكيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022

قام الرئيس الجزائري بالإعلان بصورة رسمية عن منحة البطالة الجزائر 2022 ، وقامت السلطات المختصة في هذا الصدد بالتأكيد على كافة تفاصيل هذه المنحة، وما يتعلق بها من شروط، وكيفية التقدم إليها، مع الإعلان أيضا عن رابط التسجيل في تلك المنحة الجزائرية التي قد أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون، وما تعمل عليه من خدمة العاطلين عن العمل في البلاد بشكل رسمي.

منحة البطالة الجزائر 2022

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن ابن عبد الرحمن من خلال وسائل الإعلام في البلاد على ما قد قام به من التوقيع الرسمي على مرسوم تنفيذي يعمل على تلبية كافة متطلبات الشباب في معرفة تفاصيل المنحة الجزائرية 2022، التي قد قام بالإعلان عنها الرئيس الجزائري ، والتي تكون للعاطلين عن العمل في داخل البلاد، فضلا عن ما يكون من التزامات تقع على المستفيد من تلك المنحة وما له من حقوق.

شروط التقدم إلى المنحة الجزائرية

يتمثل الشرط الأول والهام في كون المتقدم للمنحة يحمل الجنسية الجزائرية.

عدم وجود أي مصدر شهري للدخل لدي المتقدم سواء راتب ثابت حكومي أو خاص أو ما قد يحصل عليه من دعم من أي جهة.

تكون المنحة للمتقدمين في أعمار 19 سنة حد ادني و40 عاما كحد اقصي.

كون المتقدم للمنحة الجزائرية لديه مستند بتحديد موقفه من الخدمة المدنية.

بالنسبة للمرأة المتزوجة إذا أرادت التقدم للمنحة يجب أن يكون زوجها عاطل عن العمل.

كيفية التسجيل في منحة الجزائر 2022 للبطالة

أوضح المرسوم التنفيذي الذي قد تم التوقيع عليه من رئيس الوزراء الجزائري طريقة التسجيل بالمنحة على النحو التالي

التسجيل في موقع الصندوق الوطني للتامين عن البطالة.

الدخول في أيقونة منحة البطالة الجزائر 2022.

تسجيل البيانات المطلوبة وتعبئة الفراغات.

إدخال البيانات الموثقة من جهات معتمدة وإرفاق مستندات التقدم

موعد البدء في صرف مستحقات المنحة

بحسب ما أكدت عليه السلطات الحكومية المختصة بالجزائر، فان المنحة الجزائرية للبطالة سوف يتم صرفها بصورة رسمية اعتبارا من شهر مارس القادم لكافة المقبولين والذين ينطبق عليهم شروط التقدم للمنحة التي يمكن التقديم إليها إلكترونيا، أو عن طريق الذهاب إلى الفرع الأقرب للمستفيد من مكاتب البطالة المنتشرة في البلاد.