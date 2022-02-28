نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير وملحوظ بعد ان تم التأكيد على أن نتائج القبول الموازي بدأت بالإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لذا معدلات البحث على جوجل تتزايد إلى معدل كبير وملحوظ للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو نستعرض ونتابع الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي بالعراق واحدة من النتائج التي تتزايد إلى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل لاجل اتمام الاستعلام عنها الكترونياً حيث قد ظهرت بشكل مؤخر نتائج القبول الموازي التي زادت إلى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل حولها كونها تعد من النتائج التي من خلالها يتم تحديد تنسيق كليات القبول داخل الجامعات العراقية عليه بدأت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد لأجل التعرف على طريقة الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الإعلان عنها بعد طول انتظار بعد التأكيد الرسمي الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان تلك النتائج بقبول 22 ألف طالب وطالبة فى شتى الجامعات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي التي الان اصبح بإمكانكم الاستعلام عنها واستخراجها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة

علمًا على ان وزارة التربية والتعليم العراقية تعمل على نشر جميع نتائج الطلاب الكترونياً فى ظل خدمات وزارة التربية والتعليم العراقية المقدمة لجميع الطلاب والطالبات فى ظل ازمة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم على مدار الساعة كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج التي نوافيكم بها على مدار الساعة عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حيث بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نوافيكم بها على الفور

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.