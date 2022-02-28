رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022 وخطوات التسجيل عبر pmhi.ly

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عمر شويل - جدة رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022، زاد البحث مؤخراً عن رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022، وخاصة بعد الاعلان عن انطلاق مبادرة رئيس الوزراء الليبي السيد عبد الحميد الدبيبة في ظل رؤية حكومة الوحدة الوطنية الليبية الرشيدةوالتي تهدف بشكل أساسي إليمساندة ودعم الشباب عن طريق التسجيل في منظومة قروض الإسكان، وخاصة من الشباب المقبلين على الزواج من ذوي الدخل المنخفض ولا يملكون مصدر دخليمكنهم. من شراء أو بناء منزل، وفيما يلي نوضح لكم أهم التفاصيل.

رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022

أعلنت الجهات المسؤولة في الحكومة الليبية المحلية أنه تم تفعيل رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022 لاستقبال الطلبات من الشباب الراغبين في الاستفادة من تلك القروض ، وقد أشارت الجهات إن المنصة سوف تتطلب من المتقدمين، ملء بعض البيانات الشخصية كما يمكنهم تحديد الفوائد التي يمكنهم سدادها، وتجدر الإشارة إلى أن المجموعات الأكثر احتياجًا سيتم تحديد أولوياتها وتسجيلها من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب الدخول إلى رابط نظام القرض السكني الذي تم تفعيله خلال الساعات القليلة الماضية.

الذي تم تفعيله خلال الساعات القليلة الماضية. ثانيًا: يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من خلال حسابه الشخصي.

ثالثاً: يجب تعبئة كافة البيانات الخاصة بالقرض السكني.

ومن ثم يجب التحقق من صحة المعلومات الشخصية المرسلة مع تأكيد إرسال الطلب.

رابط وخطوات التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022

يمكن لجميع المتقدمين الدخول الآن إلى رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا، حيث يتم تقديم طلبات القروض إلكترونيًا إلى بنك التوفير ، من خلال الدخول إلى خدمات الوحدة السكنية، وإتباع ما يلي :

الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لتلك القروض وإدخال الرابط الخاص بمنظومة القروض السكنية.

ومنه يجب اختيار نظام الرهن العقاري.

ثم اكتب كافة البيانات المطلوبة، اضغط على ارسال بيانات.

واخيراً يجب عليك بتحميل الملفات المطلوبة، وكافة المستندات التي يتطلبها منك الموقع لضمان القبول.

ومن الجدير بالذكر أنه أوضح وزير الحكم المحلي، أنه ستكون الأولوية للحصول على قروض الإسكان على أساس “الحاجة وليس بأسبقية التقديم”، وبذلك فإنه لا داعي للتزاحم في تقديم الطلبات وأنه سوف يتم السماح للبلديات بالبدء في تنفيذ تلك المبادرة عن طريق تشكيل اللجان لتتحقق من البيانات المقدمة.