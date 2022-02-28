عاجل- بنك روسيا المركزى يكشف عن بديل نظام «سويفت»

جدة - نرمين السيد - وكان البيت الأبيض، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، قد أعلنا استبعاد بنوك روسية من نظام "سويفت" البنكى الذى يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.

ويقع مقر SWIFT فى بلجيكا ويديرها مجلس إدارة يتألف من 25 شخصًا، وتصف نفسها على أنها "أداة محايدة"، تأسست بموجب القانون البلجيكى ويجب أن تمتثل للوائح الاتحاد الأوروبى.