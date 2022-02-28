نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مبادرة اسكان الشباب مصرف الادخار pmhi.ly حكومة الوحدة الوطنية الليبية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط مبادرة اسكان الشباب مصرف الادخار أطلقته حكومة الوحدة الوطنية لتمكني الشباب من التسجيل في منظومة القروض السكنية. وهذا ضمن مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة، وقد تم الإعلان عنها في تاريخ السابع عشر من فبراير أثناء الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة فبراير بليبيا، كما صّرح عبد الحميد الدبيبة في الكلمة التي قدمها في حفل الافتتاح بأنه سيوزع حوالي مئة ألف شقة على كل الشباب الليبيين الراغبين في الزواج، نخص بالذكر ذوي الدخل المحدود، كما سيتم منحهم قروض خاصة تعينهم على استكمال بماء هذه المساكن، كما أشار رئيس الحكومة عادل جمعة لكل المواطنين الحائزين على تخصيص في الشقق السكنية الغير مكتملة بأنها غير مشمولة بهذه المبادرة، وسنتحدث اليوم من خلال مقالنا عن تفاصيل أكثر بخصوص منظومة القروض السكنية للشباب، تابعوا معنا.

رابط مبادرة اسكان الشباب مصرف الادخار

يستعلم الليبيون حاليا عن رابط مبادرة اسكان الشباب مصرف الادخار، وقد أكد جمعة بأنّ الوحدات السكنية المتعلقة بمبادرة منظومة مصرف الادخار للتسجيل في القروض السكنية كانت متوقفة منذ حوالي عشر سنوات. كما أنّ وزارة الشباب قد قامت بتحديد الأراضي المخصصة التي سيتم توزيعها على كل الشباب في المدن الليبية. كما أكد بأنه خالية من القروض الربوية وتم الإعلان عن الشروط الخاصة بها.

التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي و الأسر المحتاجة

علاوة على ذلك، فإنّ كل المتقدمين عبر رابط منظومة القروض السكنية للشباب ستخصص لهم شقق لتوزع على حوالي خمسة وعشرين ألف مستفيد من الشباب الليبيين، والأولوية طبعا تكون للفئات الأشد حادة. هذا وقد صرّح رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار بأنّ المصرف قد فتح أبواب التسجيل في منظومة القروض السكنية. ويتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية التي سنذكرها لكم:

بداية يجب على الشاب الليبي أن يقوم بالولوج عبر رابط منظومة القروض السكنية.

يجب عليه أن ينقر على تسجيل حساب جديد في البوابة الإلكترونية.

عليه أن يدرج رقم الهاتف الخاص به في المكان المخصص له، ثم يعيد كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة على الموقع.

بعد لحات من إدراج الرمز ستصل رسالة قصيرة على رقم التليفون الذي سجّل به والتي تتضمن كلمة المرور، يدرج رقم الهاتف ثم يضغط على تسجيل الدخول.

يتوجب عليه أيضا إرفاق كل المستندات الضرورية المطلوبة من الموقع، وبهذا يكون قد أتمّ تقديم الطلب بنجاح.

بهذا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع رابط مبادرة اسكان الشباب مصرف الادخار. كما عرضنا لكم طريقة التسجيل في منظومة القروض السكنية عبر رابط منظومة القروض السكنية للشباب. والتي تدخل ضمن إطار مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي، وللإشارة فإنه سيتم منح 1500 قطعة في المنطقة الشرقية الليبية. وكذلك 3500 في المنطقة الجنوبية، والعدد نفسه في كل من المنطقة الغربية والوسطى بليبيا.