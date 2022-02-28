عاجل- أول إجراء روسى للرد على العقوبات الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى الروسى ووزارة المالية فى روسيا، اليوم الإثنين، سلسلة من الإجراءات التاريخية غير المسبوقة، لتحقيق الاستقرار المالى فى البلاد، فى مواجهة العقوبات الغربية "الشديدة".





وحسبما ذكرت قنوات رسمية فى روسيا، أعلن البنك المركزى الروسى، اليوم، عن رفع سعر الفائدة الرئيسى إلى مستوى 20% سنويًا، فى خطوة غير مسبوقة، ويعد بلوغ مستوى الفائدة هذا المستوى هو الأول منذ سبتمبر 2013.

إجراءات غير مسبوقة

وقال البنك المركزى الروسى، إن هذا القرار جاء لدعم العملة الروسية "الروبل"، وتوفير الاستقرار المالى فى روسيا، وحماية ودائع المواطنين الروس، مشددًا على أن قرار رفع الفائدة سيساعد فى الحفاظ على الاستقرار المالى واستقرار الأسعار وحماية مدخرات المواطنين من التآكل.

كما ألمح المركزى الروسى إلى احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسى مجددًا فى المستقبل، وقال فى بيانه: "سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسى بناء على تقييم المخاطر من الظروف الخارجية والداخلية، ورد فعل الأسواق المالية عليها مع الأخذ فى الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية".

ضمان مؤسسات الائتمان

كذلك، أعلن البنك المركزى الروسى عن عدد من الإجراءات التى تهدف لزيادة مقدار الضمان المقدم من مؤسسات الائتمان فى التعاملات المالية معه.

كما أعلن البنك قرارًا بفرض حظر مؤقت على تعاملات الأجانب غير المقيمين فى روسيا، قائلاً: "يفرض حظر مؤقت على الوسطاء اعتبارًا من 28 فبراير 2022، لتنفيذ معاملات بيع الأوراق المالية نيابة عن الأجانب غير المقيمين فى روسيا".

عائدات النقد الأجنبى

وفى سياق متصل، ألزمت وزارة المالية الروسية، المصدرين فى روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبى، ويشكل الإجراء دعمًا كبيرًا للعملة الروسية الروبل.

وبلغت صادرات روسيا من السلع والخدمات 494 مليار دولار فى العام 2021، ما يعنى أن المصدرين سيبيعون حوالى 400 مليار دولار فى السوق المحلية، وذلك حال تطبيق القرار على العام 2022 كله.

وكانت دول الغرب الأوروبى وأمريكا أعلنت مؤخرًا، فرض سلسلة من العقوبات على روسيا، أبرزها حرمان موسكو من منظومة "سويفت" للتعاملات المالية، فى ظل العملية العسكرية الخاصة التى أطلقتها موسكو فى أوكرانيا، بعدما تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.