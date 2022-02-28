نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2022 والشروط والجديدة المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2022، التي يبحث عنها الكثيرون داخل مدن ومحافظات ليبيا، حيث قامت وزارة الشباب التابعة للوحدة الوطنية بالحكومة الليبية بأنشاء منظومة خاصة بمنحة الزواج، عن طريق الموقع الالكتروني واصدرت اتاحت التسجيل لمن يرغب في الزواج وتسهيل وتخفيف العبء من قبل السيد الرئيس الليبي من خلال التسجيل علي الرابط الخاص بها يتناول هذا المقال معرفة ما نريدة عن منحة الزواج.

طريقة التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2022

تتم عملية التسجيل فى المنحة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

البحث في جوجل وكتابة الرابط ( mg.hakomitna.ly) بالمنصة.

بالمنصة. القيام بتحديد الرقم الخاص بتسجيل في منحة الزواج.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح بواسطة النموذج علي النحو التالي: رقم القيد، رقم العائلة، رقم الجوال.

إختيار محل الاقامة التي يقيم بها المواطن.

كتابة تاريخ الزواج.

إدخال بيانات الزوجة المطلوبة: رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد.

كتابة بيانات الزوج: رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد.

التأكد من تسجيل المعلومات والبيانات بشكل صحيح.

الضغط علي كلمة تسجيل.

شروط منحة الزواج ليبيا

ان المتقدم لا يكون قد تزوج سابقا.



لم يشترط سن معين للتقديم في المنحة.

يلزم الزوجين ان يتمتعوا بالجنسية الليبية.

يجب ان يكون قد تم عقد القران او الزواج قبل التقديم للمنحة.

الالتزام بأدخال كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رابط منظومة دعم الزواج الليبي

أعلنت وزارة الشباب الليبية رابط خاص لمنحة الزواج الليبي لمحاربة العنوسة واعربت انها سوف تقوم بتفعيل الرابط لسماح لكافة الليبيين الراغبين في الزواج بشرط ان يكون ذلك اول زواج لهم كما وضحوا ان التسجيل سوف يكون اليكتروني عبر منصة الحكومة الليبية من خلال تلك الرابط https://mg.hakomitna.ly/.

دور وزارة المالية الليبية في منحة الزواج

قامت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية

بالاعلان عن إحالة إذن صرف المليار الأول لعام 2022م المخصص لمنحة تيسير الزواج إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال باقي الإجراءات.

كيفية توزيع الصكوك منحة تيسير الزواج

يتم توزيع منحة تيسير الزواج بحضور معالي السيد وزير الشباب، او بحضور السيد مدير ادارة الفروع بصندوق تيسير الزواج مدير ادارة شئون الزواج، وفي حالة مواجهة اي مشكلة عند استلام الصكوك يتم ارسال الشكاوي والاقتراحات عبر البريد الالكتروني [email protected]

إلى هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2022.