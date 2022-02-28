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عمر شويل - جدة معرفة الدقائق المتبقية اتصالات الإمارات، يهتم الجميع بـ معرفة الدقائق المتبقية وذلك من خلال الكود المخصص لهذه الخدمة أو يمكن معرفة الدقائق المتبقية من خلال الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت، لهذا سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة لمعرفة الدقائق المتبقية اتصالات الإمارات حيث تعتبر شركة اتصالات من أكثر الشركات الهامة داخل دولة الإمارات لجميع المواطنين والمقيمين داخل البلاد ويتوافق عليها العديد من الخدمات الهامة.

معرفة الدقائق المتبقية اتصالات الإمارات

يمكنكم من خلال السطور القادمة لمعرفة الدقائق المتبقية اتصالات الإمارات من خلال بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم:

في الخطوة الأولى يتم تحميل تطبيق اتصالات من خلال الجوال بعد تسجيل الدخول على متجر جوجل بلاي بعد ذلك تبدأ بتشغيل التطبيق بعد أن يتم تحميله على الجهاز المحمول الخاص بك.

بعد ذلك تقوم بإنشاء حساب جديد أو تسجل الدخول إذا قمت بالتسجيل قبل ذلك بعد ذلك يمكنك أن تطلع على الدقائق المتبقية.

معرفة رصيد اتصالات الإمارات من الكود

يمكن لجميع عملاء اتصالات الإمارات العربية المتحدة معرفة الدقائق أو الرصيد المتبقي من خلال الاتصال على كود * 121 # بدون أن يتم تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني أو يمكنك الاتصال على رقم 1012 للتواصل مع العملاء.

معرفة رصيد البيانات اتصالات الإمارات

يمكنك معرفة رصيد اتصالات الإمارات إلى تحميل التطبيق على الجوال الخاص بك من المتجر الخاص بالهاتف وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الحساب. في الخطوة التالية تقوم بالضغط على الحساب برقم الهاتف الخاص بك ثم تقوم بالاطلاع على قائمة الحسابات لكي تتمكن من معرفة جميع البيانات ومعرفة الرصيد.

استكشاف فروع اتصالات في الإمارات

يمكنك معرفة فروع شركة اتصالات في الإمارات من خلال تسجيل الدخول إلى موقع اتصالات عبر الإنترنت ثم الضغط على التالي سوف تجده من الجزء العلوي.

بعد ذلك تقوم بتحديد الفئة من القائمة الموجودة أمامك وكتابة اسم المكان ثم الضغط على البحث وسوف تتمكن من معرفة قائمة الفروع الموجودة أمامك.